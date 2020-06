Prezydent Donald Trump poinformował na Twitterze, że podpisał rozporządzenie wykonawcze o ochronie pomników, posągów i innych obiektów poświęconych pamięci w miejscach publicznych. Wezwał do aresztowania osób, które dopuściły się ich znieważenia.

Donald Trump / PAP/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL /

Przypadł mi w udziale zaszczyt podpisania bardzo surowego rozporządzenia wykonawczego o ochronie amerykańskich pomników...i przeciwdziałaniu przestępczym aktom przemocy - napisał prezydent na Twitterze. Nie ujawnił jednak treści samego rozporządzenia.

Trump w szczególności zaapelował o aresztowanie uczestników protestów, którzy niedawno usiłowali obalić pomnik siódmego prezydenta USA Andrew Jacksona. Znajduje się on w Parku Lafayette'a naprzeciwko Białego Domu.



Wiele osób już zatrzymanych, wiele innych poszukiwanych za zdewastowanie Własności Federalnej w Parku Lafayette'a. 10 lat więzienia! - napisał.



Podczas protestów przeciwko brutalności policji, jakie odbyły się w Waszyngtonie, sprofanowano także m. in. pomnik Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego Polski i USA. Pomnik został już oczyszczony.



Prezydent poinformował również na Twitterze, że zrezygnował z planów spędzenia weekendu w swoim Domu w New Jersey i postanowił pozostać w Waszyngtonie "aby przypilnować przestrzegania PRAWA i PORZĄDKU".

