Co najmniej 27 osób zginęło i 20 zostało rannych w samobójczym zamachu bombowym na autobus przewożący funkcjonariuszy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na południowym wschodzie Iranu - podała państwowa irańska agencja IRNA.

Miejsce zamachu / FARS NEWS AGENCY HANDOUT / PAP/EPA

Do wybuchu samochodu pułapki doszło na drodze łączącej miasta Zahedan i Chasz w prowincji Sistan i Beludżystan.

Iran weźmie odwet za samobójczy zamach na Strażników Rewolucji - zapowiedział rzecznik prasowy MSZ Bahram Kasemi. Młodzi ludzie z armii i wywiadu narodu irańskiego pomszczą krew męczenników, którzy zginęli podczas tego wydarzenia - powiedział Kasemi. Dowódca Strażników rewolucji Ali Fadawi podkreślił z kolei, że "odwet za samobójczy zamach na Strażników Rewolucji sięgnie poza granice Iranu".

Do przeprowadzenia ataku przyznało się sunnickie ugrupowanie Dżaisz al-Adl (Armia Sprawiedliwości), uważane przez Teheran za organizację terrorystyczną. Domaga się ono większych praw dla mniejszości etnicznej Beludżów. W ostatnich latach to radykalne ugrupowanie przeprowadziło wiele ataków na cele wojskowe w Iranie.



Jak pisze AFP, do ataku doszło w dniu rozpoczęcia w Warszawie konferencji bliskowschodniej pod przywództwem USA, zaprzysięgłego wroga Teheranu, a jednym z jej celów jest wywarcie nacisku na Iran, oskarżany przez Waszyngton o "destabilizujący wpływ" na Bliskim Wschodzie.



W pierwszej irańskiej publicznej reakcji na zamach szef MSZ Mohammad Dżawad Zarif napisał na Twitterze, że "to nie jest zbieg okoliczności, że Iran został dotknięty aktem terroryzmu tego samego dnia, kiedy rozpoczęła się konferencja warszawska, którą nazwano cyrkiem".



"Wydaje się, że Stany Zjednoczone zawsze dokonują tych samych złych wyborów, spodziewając się całkiem różnych wyników" - dodał w tweecie.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, zwany też Gwardią Rewolucyjną lub Strażnikami Rewolucji, został utworzony po rewolucji islamskiej w 1979 roku w celu jej obrony przed - jak to określano - "wewnętrznymi i zewnętrznymi" zagrożeniami. Jej zwierzchnikiem jest najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei. Gwardia, złożona z formacji lądowych, morskich i powietrznych, to najlepiej wyszkolona i wyposażona część sił zbrojnych Iranu.