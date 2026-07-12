Trump ogłasza: Cieśnina Ormuz otwarta dla statków

RMF24

W rozmowie z NBC prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Cieśnina Ormuz jest otwarta dla statków handlowych. Jednocześnie Stany Zjednoczone i Iran dalej wymieniają się atakami.

Informację o otwarciu cieśniny podało też wojsko. „Cieśnina Ormuz jest otwarta dla wszystkich statków pragnących legalnie przepłynąć tę międzynarodową drogę wodną” – czytamy we wpisie Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych. Amerykańscy wojskowi dodali, że siły USA są „rozmieszczone i gotowe do zapewnienia, by swoboda żeglugi pozostała nienaruszona pomimo nieuzasadnionej agresji, nękania, gróźb i arbitralnych oświadczeń ze strony Iranu”.

„Iran nie kontroluje cieśniny. Ruch żeglugowy przebiega normalnie” – dodano.

Przypomnijmy, że w nocy Amerykanie zaatakowali irańskie cele „w odpowiedzi na ostrzelanie w Cieśninie Ormuz kontenerowca”.

Napięcie znów duże

Wczoraj nad ranem prezydent Trump zagroził kolejnymi atakami na Iran. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że jeżeli Iran przeprowadzi na niego zamach, kraj będzie przez rok systematycznie atakowany do czasu całkowitego zniszczenia. W mediach pojawiły się wcześniej doniesienia o rzekomym irańskim planie zabicia Trumpa.

USA i Iran podpisały 17 czerwca wstępne porozumienie, przewidujące wprowadzenie rozejmu w trwającej od 28 lutego wojnie. Według dokumentu strony mają w ciągu 60 dni ustalić umowę o ostatecznym pokoju. W ostatnim tygodniu doszło jednak do ponownego wzrostu napięcia i wzajemnych ostrzałów, a obie strony oskarżają się o łamanie umowy.