RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Środowy remis broniących trofeum piłkarzy Paris Saint-Germain z Romą 2:2 w 5. kolejce Ligi Mistrzów oznacza, że jedyną drużyną z kompletem pięciu zwycięstw jest Real Madryt. „Królewscy” już we wtorek pokonali PSV Eindhoven 5:1.

W Paryżu od piątej minuty prowadziła Roma po golu Mario Hermoso. Później jednak na dłużej inicjatywę przejęli gospodarze. Bramki dla PSG zdobyli Ilia Zabarny w 31. minucie i Ousmane Dembele w 62. z rzutu karnego. Zwycięską serię francuskiej ekipy przerwał jednak gol Holendra Donyella Malena w 78. minucie również z rzutu karnego.

W środę na boiska LM wybiegło trzech Polaków. Sabah Baku, którego piłkarzem jest Tymoteusz Puchacz, przegrał w stolicy Azerbejdżanu z Barceloną 1:4, a Slavia Wiktora Nowaka i Oskara Kubiaka uległa w Pradze Villarrealowi 0:1.

W Baku mistrz Hiszpanii zwyciężył pewnie, a bramki zdobyli Anglik Anthony Gordon (31. i 51.), Niemiec Karim Adeyemi (55.) i Brazylijczyk Gabriel Jesus (60.). Honorowe trafienie dla gospodarzy było dziełem reprezentanta Rwandy Joya-Lance'a Mickelsa (63.). Puchacz grał od początku do końca spotkania.

Z kolei w Pradze jedyną bramkę uzyskał Kanadyjczyk Tajon Buchanan (62.). Nowak rozegrał cały mecz, a Kubiak wszedł na boisko w 66. minucie.

Barcelona awansowała na czwarte miejsce w tabeli z 12 punktami - za Real (15), PSG (13) i Como (12). Po 12 punktów mają też Liverpool, który gładko wygrał z Club Brugge 3:0, oraz Betis Sewilla. Andaluzyjczycy już we wtorek pokonali na wyjeździe Slovan Bratysława 2:0.

W środę polskim akcentem był jeszcze Szymon Marciniak sędziujący spotkanie Sporting Lizbona - Manchester United (2:2). Arbiter z Płocka miał pracowity wieczór. Podyktował trzy rzuty karne, jednej bramki nie uznał po analizie VAR, a także pokazał czerwoną kartkę pomocnikowi gości Youriemu Tielemansowi.

Nie tylko angielskim ekspertom podpadł dopatrując się faulu Tielemansa krótko przed tym, jak w pierwszej połowie do siatki trafił Amad Diallo.

Dla Sportingu obie bramki zdobył Luis Suarez (33. z karnego i 80.). Kolumbijczyk nie wykorzystał też jednej „jedenastki”. Dla „ManU” dwukrotnie trafił były piłkarz Sportingu - Bruno Fernandes (48. z karnego i 50.).

Pierwszej porażki doznał Bayern Monachium. Zdziesiątkowany przez kontuzje mistrz Niemiec prowadził od 15. minuty wyjazdowego meczu z Lille po golu Francuza Dayota Upamecano. Gospodarze zdołali jednak wygrać po bramce Ayase Uedy (62.) i samobójczej Aleksandara Pavlovica (65.).

To oznacza, że obok Realu i PSG niepokonany jest jeszcze tylko Arsenal. Londyńczycy we wtorek zremisowali 1:1 z Borussią Dortmund i zajmują siódme miejsce.

W pozostałych środowych meczach Inter Mediolan, bez kontuzjowanego Piotra Zielińskiego, pokonał u siebie VfB Stuttgart 2:0, Atletico Madryt w takim samym stosunku wygrało z Vikingiem Stavanger, a Fenerbahce 1:0 wygrało z Szachtarem Donieck.

6. kolejka odbędzie się w dniach 8-9 grudnia.