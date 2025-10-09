W piątek poznamy laureautów Pokojowej Nagrody Nobla. Prezydent USA Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy, czy spodziewa się otrzymania prestiżowego wyróżnienia. Miliarder stwierdził, że nikt w historii nie zakończył tylu wojen, co on. Zaznaczył jednak, że niekoniecznie oznacza to, iż zostanie on doceniony przez norweski komitet.

Donald Trump / SHAWN THEW/POOL / PAP/EPA

Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent USA Donald Trump został zapytany, czy spodziewa się otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla. Nie mam pojęcia - odpowiedział. Podkreślił jednocześnie, że jako prezydent zakończył siedem konfliktów zbrojnych, a Stany Zjednoczone są blisko zakończenia ósmej wojny. Myślę, że w końcu rozwiążemy też sytuację z Rosją i Ukrainą - dodał.

Trump nie krył przekonania, że jego działania zasługują na Pokojową Nagrodę Nobla. Myślę, że nikt w historii nie zakończył tylu (wojen), ale pewnie znajdą jakiś powód, żeby mi jej nie przyznać - powiedział, sugerując, że decyzje komitetu mogą mieć podłoże polityczne. W przeszłości amerykański polityk wielokrotnie wyrażał opinię, że jego poglądy polityczne stoją na przeszkodzie do uzyskania wyróżnienia.

Kandydaturę Trumpa do otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla poparli przywódcy Armenii, Azerbejdżanu, Demokratycznej Republiki Konga, Izraela, Kambodży i Rwandy. Wsparcie dla byłego prezydenta wyrazili też przedstawiciele rodzin zakładników Hamasu porwanych 7 października 2023 roku.

Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap planu pokojowego

W nocy prezydent USA Donald Trump poinformował, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Zapewnił, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy izraelscy zakładnicy zostaną uwolnieni "najpewniej w poniedziałek", a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje.

Tegoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla zostanie ogłoszony już w najbliższy piątek. Wyróżnienie przyznawane jest od 1901 roku. Dotąd przyznano ją 105 razy, przy czym w niektórych latach nagrodę dzieliło między siebie kilku zwycięzców.

Łącznie otrzymało ją 111 osób i 28 organizacji. Trzykrotnie wyróżniony został Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, a dwukrotnie - Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Jedynym Polakiem wyróżnionym Pokojowym Noblem jest Lech Wałęsa. Przywódca "Solidarności" dostał Nobla w 1983 r. za "pokojową walkę o wolne związki zawodowe i prawa człowieka w Polsce".