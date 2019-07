Prezydent USA Donald Trump napisał w poniedziałek na Twitterze, że nie będzie utrzymywał kontaktów z brytyjskim ambasadorem w tym kraju Kimem Darrochem, który "nie jest lubiany w USA". W poufnych depeszach do władz w Londynie ambasador skrytykował administrację Trumpa.

Donald Trump razem z żoną Melanią / EPA/Chris Kleponis / POOL / PAP/EPA

"Nie znam ambasadora, ale nie jest on lubiany w USA i nie myśli się o nim dobrze. Nie będziemy już utrzymywać z nim kontaktów" - oznajmił Trump.



Skrytykował też odchodzącą premier Wielkiej Brytanii Theresę May, a jej sposób postępowania w związku z brexitem nazwał "bałaganem"; dodał też: "To dobra wiadomość, że wspaniałe Zjednoczone Królestwo będzie wkrótce miało nowego premiera".



Depesze opublikowane w niedzielę przez gazetę "Mail on Sunday" zawierały nieprzychylne opinie Darrocha na temat władz USA. Ambasador nazwał otoczenie amerykańskiego prezydenta "dysfunkcyjnym". Napisał też: "Naprawdę nie wydaje nam się, by ta administracja miała się stać dużo normalniejsza: (tj.) bardziej przewidywalna, mniej podzielona, mniej niezdarna i nieporadna pod względem dyplomatycznym".



Szef MSZ Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt zapowiedział w poniedziałek wyciągnięcie "poważnych konsekwencji" wobec osób, która przekazały mediom treść poufnych depesz na temat administracji Trumpa.



Bronił jednak Darrocha, podkreślając, że pracownikom Foreign Office płaci się za to, "aby przedstawiali swoją szczerą ocenę sytuacji w krajach, w których służą, i właśnie to zrobił nasz ambasador w Waszyngtonie".



Na publikację depesz Trump zareagował już w niedzielę, kiedy to powiedział, że Darroch "nie przysłużył się Wielkiej Brytanii".



Jeśli osobą odpowiedzialną za ujawnienie depesz okaże się obywatel Wielkiej Brytanii pracujący w brytyjskiej dyplomacji, to oprócz dyscyplinarnego zwolnienia może mu grozić nawet kara więzienia za ujawnienie tajemnicy państwowej.