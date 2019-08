Pięcioro dzieci w wieku od 8 miesięcy do 7 lat zginęło w pożarze centrum opieki przedszkolnej w mieście Erie w Pensylwanii - poinformowały miejscowe władze. W budynku było siedem osób.

Strażacy zdołali wyciągnąć wszystkich z płonącego budynku. Pierwsi ratownicy przeprowadzili resuscytację, próbując przywrócić ofiarom funkcje życiowe - podaje portal Erie News Now.



Jeden z sąsiadów powiedział, że ośrodek mógł działać również jako nocne centrum opieki.



Główny inspektor przeciwpożarowy John Widomski powiedział gazecie "The Erie Times-News", że kobieta, która mieszka w centrum, została przewieziona do centrum medycznego UPMC Mercy w Pittsburghu.