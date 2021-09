Resztki huraganu Ida nawiedziły region środkowego Atlantyku. Wywołały tornada w środkowej części stanu New Jersey. Spowodowały ulewy m.in. w Nowym Jorku.

Intensywne opady deszczu po huraganie Ida. Nowy York / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Według Narodowego Centrum Huraganów Ida, która uderzyła w Luizjanę w niedzielę jako huragan kategorii 4, osłabła i stała się cyklonem post-tropikalnym.

Meteorolodzy przewidywali silne deszcze w całym regionie. Ostrzegali, że mogą doprowadzić do zagrażających życiu powodzi. Zgodnie z prognozami wiatr może osiągać w porywach prędkość ponad 112 km/godz.

Burzliwa pogoda przesunęła się wczoraj na północny wschód i spowodowała szereg ostrzeżeń przed tornadami w niektórych częściach Pensylwanii, New Jersey i Delaware, w tym w Filadelfii, po tym jak Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) poinformowała, że duże i bardzo niebezpieczne tornado zaobserwowano na południe od miasta w pobliżu pobliskiego Gloucester City, leżącego w New Jersey - podał wieczorem "New York Times".

Gubernatorzy stanu Nowy Jork i New Jersey ogłosili wczoraj stan wyjątkowy, ponieważ rekordowe deszcze z tropikalnej burzy doprowadziły do powodzi i niebezpiecznych warunków na drogach, a media doniosły o co najmniej sześciu ofiarach śmiertelnych.



Ogłaszam stan wyjątkowy, aby pomóc nowojorczykom dotkniętym burzą - powiedziała na Twitterze gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio opisał powódź i pogodę w nocy jako historyczne wydarzenie.

Co najmniej jedna osoba zginęła w gwałtownej powodzi, która zalała miasto Passaic w New Jersey - powiedział CNN burmistrz Hector Lora.





Media społecznościowe pokazywały uszkodzone domy, powalone drzewa na obszarze Harrison Township w hrabstwie Gloucester.

Znajdujecie się w sytuacji groźnej dla życia. (...) Latające odłamki mogą być śmiercionośne dla osób pozostających bez schronienia - przestrzegała NWS.

Inne części stanu New Jersey, jak też Connecticut i Nowy Jork, w tym miasto Nowy Jork, zostały objęte stanem zagrożenia przed tornadami do godziny 1:00 w nocy. Oznacza to, że ich powstawaniu sprzyjają warunki pogodowe.

Zgodnie z przewidywaniami NWS region środkowego Atlantyku i Nowa Anglia powinny dziś spodziewać się od ponad 7.5 do więcej niż 20 cm deszczu.