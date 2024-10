Zgodnie z prognozą, centrum huraganów Milton ma przeciąć środkową Florydę i zrzucić aż 46 cm deszczu, wracając w stronę Oceanu Atlantyckiego. Jeśli to nastąpi, w dużej mierze oszczędzi inne stany spustoszone przez Helene. Zabiła ona co najmniej 230 osób na drodze z Florydy do obu Karolin.