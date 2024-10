Huragan Milton, uważany za jeden z najpotężniejszych w historii USA, zbliża się do wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Z tego powodu prezydent Joe Biden przełożył planowaną na ten tydzień wizytę w Niemczech i Angoli - podała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Przygotowania do nadchodzącego huraganu Milton / Lorenzo Hernandez / PAP/EPA

Biden nie leci do Niemiec

Biorąc pod uwagę przewidywaną trajektorię i siłę huraganu Milton, prezydent Biden przełożył swoją nadchodzącą podróż do Niemiec i Angoli, aby nadzorować przygotowania i reakcję na huragan Milton, a także trwającą reakcję na skutki huraganu Helene w południowo-wschodniej części kraju - podała Jean-Pierre w komunikacie.

Biden planował w czwartek wyruszyć w podróż do Niemiec, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu liderów grupy państw wspierających Ukrainę, a potem udać się w swoją pierwszą podróż do Afryki, do Angoli.

Uderzenie huraganu Milton na Florydę - jednego z najsilniejszych dotąd w historii USA - spodziewane jest w środę lub czwartek.

Huragan Milton zbliża się do Florydy

Huragan Milton, który osiągnął 5. kategorię, zbliża się do wybrzeża Zatoki Florydzkiej, w tym rejonu Zatoki Tampa, który nie doświadczył tak poważnego żywiołu od ponad wieku. Gubernator Florydy Ron DeSantis ostrzegł w poniedziałek, że konieczne jest usunięcie zniszczeń spowodowanych niedawnym huraganem Helene, aby nie spotęgowały one zagrożenia.

W poniedziałek Milton gwałtownie przybrał na sile, prędkość wiatru osiągnęła 285 km/h. Przypisuje się to niezwykle ciepłym wodom Zatoki i unikalnej strukturze huraganu.

"Stały potok pojazdów zmierzał na północ w kierunku florydzkiej Panhandle autostradą międzystanową 75, główną trasą po zachodniej stronie półwyspu, gdy mieszkańcy zastosowali się do nakazów ewakuacji. Ruch uliczny zakorkował południowe pasy autostrady na wiele kilometrów" - opisywała AP, dodając, że ludzie narzekali na brak benzyny.

"Centrum Miltona może dotrzeć do wybrzeża w środę w regionie zatoki Tampa, który nie został bezpośrednio uderzony przez duży huragan od ponad wieku. Meteorolodzy spodziewają się, że żywioł nieco osłabnie przed dotarciem do lądu. Może jednak zachować siłę huraganu, gdy będzie przemieszczał się przez środkową Florydę w kierunku Oceanu Atlantyckiego" - podała AP.

"Mimo że nie wyklucza się osłabnięcie huraganu, nie możemy na to liczyć. Cokolwiek się stanie spowoduje poważne szkody" - podkreślił gubernator Florydy Ron DeSantis.

Takiej fali jeszcze tu nie było

Synoptycy ostrzegali przed możliwym sztormowym przypływem o wysokości fali od 2,4 do 3,6 metra w zatoce Tampa. Rzeczniczka Narodowego Centrum Huraganów Maria Torres zauważyła, że to najwyższy poziom, jaki kiedykolwiek przewidywano dla regionu. Dwukrotnie przekracza osiągnięty dwa tygodnie przez huragan Helene, który spowodował znaczne szkody materialne. Zginęło ponad 230 osób.

Milton może również przynieść rozległe powodzie. Przewiduje się, że na Florydzie kontynentalnej i Keys spadnie od 13 do 25 centymetrów deszczu, a w niektórych miejscach nawet 38 centymetrów. Sprawa z Miltonem jest tutaj poważna. Jeśli chcesz zmierzyć się z Matką Naturą, wygrywa ona w 100 proc. przypadków - oceniła burmistrz Tampy Jane Castor.

Ludność obszaru metropolitalnego Tampy liczy ponad 3,3 miliona mieszkańców. To ogromna populacja. Jest bardzo narażona, bardzo niedoświadczona. Sądzę, że będzie miastem, o które należy się najbardziej martwić - cytuje AP profesora meteorologii Massachusetts Institute of Technology Kerry Emanuela.