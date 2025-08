Szukasz komputera, który poradzi sobie z najnowszymi grami? Postaw na sprzęt, który zapewnia nie tylko wysoką wydajność, ale też atrakcyjną cenę. Sprawdź nasze zestawienie polecanych modeli i przekonaj się, który gamingowy pecet najlepiej odpowie na Twoje potrzeby.

Komputer MSI MAG Infinite S3 14NUC5‑1437EU

Plusy:

+ Procesor Intel Core i5‑14400F (10 rdzeni) - płynna praca w grach, streamingu i multitaskingu

+ Pamięć RAM DDR5 5600 MHz (16 GB) - szybkie ładowanie systemu i gier

+ GeForce RTX 4060 8 GB - obsługa ray tracingu i DLSS 3 dla realistycznej grafiki

Procesor Intel Core i5‑14400F z dziesięcioma rdzeniami i maksymalnym taktowaniem 4,7 GHz stanowi serce tej konfiguracji i z łatwością obsługuje streaming, wielozadaniowość oraz gry AAA. Za stronę graficzną odpowiada karta GeForce RTX 4060 z 8 GB GDDR6, która dzięki ray tracingowi i DLSS 3 dostarcza płynnego, fotorealistycznego obrazu. 16 gigabajtów pamięci RAM DDR5 o częstotliwości 5600 MHz w duecie z 1 TB dyskiem NVMe PCIe 3.0 sprawia, że system i ulubione tytuły uruchamiają się niemal natychmiast. Układ Silent Storm Cooling 2 z algorytmem Frozr AI Cooling utrzymuje niskie temperatury przy zaskakująco cichej pracy, a obudowa z hartowaną szybą oraz podświetleniem Mystic Light dodaje stanowisku charakteru i ułatwia przyszłą rozbudowę. Łączność Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.2 i Gigabit LAN gwarantuje stabilne połączenie sieciowe, natomiast liczne porty USB‑A, USB‑C i audio zapewniają pełną swobodę w podpinaniu dowolnych akcesoriów. Teraz to wyjątkowa okazja, bo przy zakupie możesz zgarnąć grę zupełnie za darmo!

Komputer Lenovo LOQ Tower 17IRR9

Plusy:

+ GeForce RTX 4060 8 GB - zapewnia płynną grafikę w wysokich ustawieniach

+ Intel Core i5‑14400F (10 rdzeni, 16 wątków) - idealny do gier, streamu i pracy twórczej

+ Dysk SSD PCIe Gen4 1 TB - błyskawiczne ładowanie danych i dużo miejsca na tytuły AAA

Dziesięciordzeniowy, szesnastowątkowy procesor Intel Core i5‑14400F napędza konstrukcję LOQ Tower, oferując odpowiedni zapas mocy do rozgrywki, streamingu i pracy kreatywnej. Karta GeForce RTX 4060 z 8 GB VRAM wprowadza ray tracing i DLSS 3, dzięki czemu najnowsze produkcje działają płynnie przy wysokich detalach. Szybka pamięć DDR5 5600 MHz o pojemności 16 GB i 1 TB dysk PCIe Gen4 niwelują wszelkie opóźnienia, a obudowa z teksturowanymi wlotami powietrza skrywa ulepszone chłodzenie. Łączność Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 oraz frontowe USB‑C ułatwiają codzienne korzystanie z urządzeń mobilnych, zaś tylny panel z HDMI 2.1, czterema złączami USB i Ethernet pomaga uporządkować kable. System Nahimic Audio 3D by SteelSeries dostarcza przestrzennego dźwięku, a aplikacja Lenovo Vantage pozwala jednym kliknięciem monitorować temperatury, zarządzać podświetleniem i podkręcać podzespoły. Teraz to wyjątkowa okazja, bo przy zakupie możesz zgarnąć grę zupełnie za darmo!

Komputer MAD DOG GeForce RTX4060 PurePC Edition 3

Plusy:

AMD Ryzen 5 7500F - duża wydajność w grach

NVIDIA GeForce RTX 4060 - grafika na wysokim poziomie

Dysk SSD: 1000 GB PCIe NVMe 4.0 x4 - błyskawiczne ładowanie systemu i gier





MAD DOG GeForce RTX4060 PurePC Edition 3 to komputer stacjonarny zaprojektowany z myślą o wymagających graczach, którzy oczekują niezawodności i wysokiej wydajności w grach AAA. Wyposażony w starannie dobrane podzespoły od renomowanych producentów, zestaw ten przechodzi rygorystyczne testy wydajności, stabilności i jakości, co gwarantuje gotowość do działania tuż po wyjęciu z pudełka.

Sercem konfiguracji jest karta graficzna ASUS Dual GeForce RTX 4060 Evo OC Edition z 8 GB pamięci GDDR6, 3072 rdzeniami CUDA i maksymalnym taktowaniem sięgającym 2535 MHz. Dzięki niej możesz cieszyć się płynną rozgrywką na wysokich ustawieniach graficznych. Efektywne chłodzenie zapewniają dwa wentylatory Axial-tech, które utrzymują optymalną temperaturę nawet pod dużym obciążeniem. Technologia 0dB sprawia, że przy niskich temperaturach wentylatory wyłączają się, co przekłada się na cichszą pracę komputera.

Komputer MAD DOG ENDORFY300Air‑A02WB16

Plusy:

+ ASRock B450 Pro4 R2.0 - solidna płyta główna z dużą liczbą portów i możliwością rozbudowy

+ Signum 300 ARGB - stylowa, kompaktowa obudowa z czterema wentylatoram

+ Ryzen 5 5600 - zbalansowana wydajność, idealna do e-sportu i codziennego grania

AMD Ryzen 5 5600 łączy się tu z kartą Radeon RX 6600, dzięki czemu e‑sportowe tytuły w Full HD osiągają wysokie wartości FPS, a architektura RDNA 2 i Ray Tracing wprowadzają realistyczne efekty świetlne i animacje. 16 GB pamięci DDR4 CL16 współpracuje z 1-terabajtowym dyskiem Lexar NM620 o prędkościach 3,3/3,0 GB/s, co przekłada się na błyskawiczny start systemu i gier. Płyta ASRock B450 Pro4 R2.0 udostępnia złącza M.2, liczne porty USB i header RGB, dzięki czemu zestaw można łatwo modernizować i rozbudowywać. Chłodzenie Spartan 5 z wentylatorem Fluctus utrzymuje niskie temperatury przy minimalnym hałasie, a kompaktowa obudowa Signum 300 ARGB z czterema wentylatorami i szybą z hartowanego szkła prezentuje efektownie podzespoły w kolorowej aurze.

Komputer MAD DOG ARYA-A10WR32WP

Plusy:

+ Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB z DLSS 3 - wysoka jakość grafiki i płynność rozgrywki

+ 32 GB pamięci DDR4 - komfortowa praca na wielu aplikacjach jednocześnie

+ Szybki dysk SSD 1 TB - błyskawiczne uruchamianie systemu i gier

MAD DOG Arya A10WR32WH to potężny zestaw stworzony z myślą o graczach i użytkownikach wymagających wydajności w codziennych zadaniach. Serce komputera stanowi procesor AMD Ryzen 5 5600 - 6-rdzeniowy układ o wysokiej wydajności, który zapewnia płynną pracę w grach i aplikacjach. Wspiera go aż 32 GB pamięci RAM DDR4, dzięki czemu multitasking i praca z wymagającym oprogramowaniem nie stanowią problemu. Za grafikę odpowiada karta NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti z 8 GB pamięci GDDR6, która obsługuje technologię DLSS 3, oferującą znaczne przyspieszenie i lepszą jakość obrazu w nowoczesnych grach. Na dane przeznaczono szybki dysk SSD o pojemności 1 TB, który gwarantuje błyskawiczne ładowanie systemu i ulubionych tytułów.

