W kontekście starań o wyjście z kryzysu związanego z COVID-19 i zapewnienie trwałej odbudowy gospodarki, priorytety Europejskiego Zielonego Ładu jedynie zyskały na znaczeniu - ocenił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans w odpowiedzi na pytanie europosłanki PiS Izabeli Kloc.

Frans Timmermans / ARIS OIKONOMOU/POOL / PAP/EPA

We wtorek parlamentarzystka opublikowała pisemną odpowiedź Timmermansa na swoje pytanie o to, czy Komisja Europejska zamierza zrewidować cele polityki klimatycznej w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym koronawirusem. Z odpowiedzi wiceprzewodniczącego Komisji wynika, że KE chce utrzymać "zielony" kurs.

Frans Timmermans poinformował, że KE "pozostaje w pełni zaangażowana w realizację priorytetów ustalonych na początku jej mandatu, w szczególności w odniesieniu do dwojakiej transformacji - ekologicznej i cyfrowej". Podkreślił, że w tym roku Komisja tak skorygowała swój plan prac, aby w pierwszej kolejności skoncentrować się na tych inicjatywach, które "bezpośrednio i namacalnie przyczynią się do przezwyciężenia kryzysu".

W tym kontekście priorytetowe znaczenie będą miały inicjatywy wspierające transformację ekologiczną i cyfrową ze względu na ich potencjał w zakresie zrównoważonego rozwoju, wspierającego dobrobyt. Musimy naprawić szkody powstałe w wyniku kryzysu związanego z COVID-19 i jednocześnie zapewnić lepszą przyszłość kolejnym pokoleniom. W tym sensie cele zielonego ładu będą przyświecać kolejnym inicjatywom Komisji - napisał wiceprzewodniczący KE.

Ma to kluczowe znaczenie, jeśli mamy długofalowo pozostać na ścieżce do osiągnięcia neutralności klimatycznej i zbudowania zrównoważonej i zasobooszczędnej gospodarki. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu określono szereg priorytetowych obszarów inwestycji przynoszących korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Priorytety te zyskały jedynie na znaczeniu w kontekście starań wyjścia z kryzysu związanego z COVID-19 i zapewnienia trwałej odbudowy - wskazał Timmermans.

Europosłanka Izabela Kloc pytała także wiceprzewodniczącego Komisji, czy KE zamierza skorygować wyznaczone na 2030 r. cele klimatyczne, związane z wielkością redukcji emisji CO2. W odpowiedzi Frans Timmermans potwierdził, że "Komisja przedstawi zawierający ocenę skutków plan zwiększenia, w odpowiedzialny sposób, do co najmniej 50 proc., a potencjalnie do 55 proc. w stosunku do poziomu w 1990 r., unijnego celu na 2030 r. dotyczącego zredukowania emisji gazów cieplarnianych".

W ocenie tej uwzględniony zostanie wpływ kryzysu związanego z COVID-19. Biorąc pod uwagę charakter tego kryzysu i jego zróżnicowane skutki, Komisja analizuje obecnie najlepsze sposoby uwzględnienia ich w tej ocenie - napisał wiceprzewodniczący KE.