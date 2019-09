"Nie widzę żadnych przeszkód, by współpracować z Januszem Wojciechowskim, gdy zostanie on zatwierdzony przez Parlament Europejski na stanowisku komisarza UE ds. rolnictwa" - powiedział na konferencji w Brukseli wiceszef obecnej KE Frans Timmermans.

Frans Timmermans / Adam Warżawa / PAP

Holender, który w nowej Komisji Europejskiej ma nadzorować m.in. rolnictwo, był w poniedziałek pytany, czy problematyczny jest dla niego fakt, że wobec Wojciechowskiego postępowanie prowadzi Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).



Odpowiedział, że nie widzi żadnego problemu w tym, by współpracować z Wojciechowskim. Wskazał, że stanowisko komisarza ds. rolnictwa będzie istotne w kontekście zmian klimatycznych. Jeśli chcemy dokonać zmian w Europie we właściwym kierunku, musimy zmienić wspólną politykę rolną - wskazał Timmermans.



Wyjaśnił, że chodzi o stworzenie "zrównoważonego" rolnictwa, które będzie funkcjonowało w poszanowaniu bioróżnorodności i będzie jak najlepiej wykorzystywało surowce naturalne.



Nie widzę żadnych przeszkód, by z nim (Wojciechowskim) współpracować, gdy zostanie zaakceptowany przez Parlament Europejski - podsumował Timmermans.