TikTok został uznany przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych za "wysoce ryzykowną w związku z dużą liczbą problemów bezpieczeństwa". Używania chińskiej aplikacji zakazano na urządzeniach zarządzanych przez amerykańską niższą izbę Kongresu USA - podaje Reuters.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak podaje agencja Reutera, zdaniem szefa biura administracji Izby Reprezentantów, używanie TikToka jest "wysoce ryzykowne". Skierował on do wszystkich prawników i pracowników Izby wiadomość dotyczącą aplikacji i stwierdził, że TikTok powinien zostać usunięty ze wszystkich urządzeń, którymi zarządza Izba Reprezentantów. Pracownicy mają zostać poproszeni o usunięcie aplikacji, a jej pobieranie jest zakazane.

Do tej pory 19 amerykańskich stanów co najmniej częściowo zablokowało możliwość korzystania z aplikacji na swoich urządzeniach służbowych, z których korzystają przedstawiciele administracji. Powodem decyzji były obawy o to, że chiński rząd może m.in. namierzać Amerykanów.

Reuters podał, że w przyjętej w ubiegłym tygodniu kompleksowej ustawie budżetowej (ang. omnibus spending bill) zawarta jest klauzula o wprowadzeniu ogólnokrajowego zakazu używania TikToka przez pracowników i przedstawicieli służb publicznych. Jak dodaje Reuters, państwowi prawnicy przedłożyli już propozycję wprowadzenia takiego zakazu obejmującego chińską aplikację.

TikTok nie skomentował nowego prawa.