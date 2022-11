W Stanach Zjednoczonych coraz bardziej prawdopodobny jest zakaz stosowania najpopularniejszego na świecie adresu internetowego - TikToka. W skali świata używa go więcej ludzi niż wyszukiwarki Google czy Facebooka. Uruchomiona sześć lat temu chińska aplikacja - dostępna w ponad 40 językach - już w 2020 roku przebiła poziom 2 mld użytkowników.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

TikTok aktualizuje swoją politykę prywatności, by pracownicy aplikacji w Chinach mieli dostęp do wybranych danych użytkowników - nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Izraela, ale także z Europy. Jak uzasadniono - wówczas korzystanie z TikToka będzie "bezpieczne i satysfakcjonujące".

Tymczasem władze Indii uznały, że chińska aplikacja stanowi zagrożenie dla państwa - w tym dla jego obronności i integralności.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych TikToka - który ma jest 200 milionów użytkowników - próbował zabronić prezydent Donald Trump. Amerykański sąd jednak to zablokował. Joe Biden po objęciu prezydentury skierował sprawę do ponownego zbadania.



Teraz pojawiła się wypowiedź jednego z pięciu członków Federalnej Komisji ds. Łączności, który ocenia, że nie ma możliwości, by władze na dłuższą metę zezwoliły na działanie bardzo popularnej aplikacji kontrolowanej przez przedsiębiorstwo z Chin.



Według Brendana Carra, nowe informacje świadczą o tym, że wbrew zapewnieniom właściciela i mimo przeniesienia bazy danych TikToka do Ameryki władze państwowe w Pekinie mają dostęp do danych z aplikacji uzyskiwanych w Stanach Zjednoczonych. Jak twierdzi komisarz, utrzymanie w tej sytuacji tak rozległej infrastruktury informacyjnej dostępnej dla obcego państwa jest w Stanach Zjednoczonych niemożliwe.



W Polsce TikToka używa 13 milionów ludzi - co prawda to dwa razy mniej niż Facebooka, ale w sposób bardzo intensywny. Według danych portalu Wirtualne Media, Polak używający aplikacji robi to przez 18,5 godziny miesięcznie, czyli średnio przez 37 minut dziennie - wynika z czerwcowych danych.



Aplikacji używa polski prezydent Andrzej Duda, a od niedawna także stroniący od najnowszych narzędzi technologicznych prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Musk zapowiada rewolucyjne zmiany na Twitterze

Nowy właściciel Twittera Elon Musk zapowiedział wprowadzenie opłaty w wysokości 8 dolarów miesięcznie za zweryfikowanie konta na platformie.

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że opłata ma wynosić 20 dolarów miesięcznie; Musk tłumaczył, że firma musi płacić rachunki.

Pomysł niekoniecznie spodobał się użytkownikom.

Ponad 80 proc. użytkowników Twittera, którzy wzięli udział w niedawnej ankiecie, zadeklarowało, że nie będzie płacić za niebieski haczyk (będący potwierdzeniem weryfikacji konta - przyp. RMF FM), a kolejne 10 proc. oświadczyło, że są gotowi zapłacić 5 dolarów miesięcznie.