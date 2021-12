​TikTok detronizuje Google. Domena TikTok.com była w 2021 roku najczęściej odwiedzaną witryną internetową na świecie - wynika z danych przedsiębiorstwa Cloudflare, które monitoruje ruch w internecie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak co roku Cloudflare pokazało swój ranking najpopularniejszych domen na świecie. Na szczycie znalazła się domena TikTok.com, która niemal przez cały rok zajmowała pierwszą bądź drugą lokatę.

Na drugim miejscu uplasował się zdetronizowany Google.com, a podium zamyka Microsoft.com. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Apple.com, Amazon.com, Netflix.com, YouTube.com, Twitter.com i WhatsApp.com.

Obecna pozycja TikToka oznacza duży awans. Jeszcze rok temu chińska domena była na 7. pozycji.

TikTok to serwis, w którym użytkownicy mogą tworzyć i oglądać krótkie filmiki. Należy do chińskiej firmy ByteDance. W 2018 roku aplikacja została udostępniona na całym świecie i szybko zdobyła popularność. We wrześniu 2021 roku odnotowano miliard aktywnych użytkowników.

Popularność aplikacji wpływa także na innych graczy na rynku mediów społecznościowych. To przez popularność TikToka na Facebooku, Instagramie czy YouTube pojawiły się relacje i tzw. shorty.