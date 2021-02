Tiger Woods nie będzie oskarżony o niebezpieczną jazdę - poinformował szeryf hrabstwa Los Angeles Alex Villanueva. Słynny golfista miał we wtorek poważny wypadek samochodowy i jego dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania. "Zarzut niebezpiecznej jazdy składa się z wielu elementów, a to był zwykły wypadek" - powiedział Villanueva.

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 7 rano czasu lokalnego (ok. 16 w Polsce) na granicy miejscowości Rolling Hills Estates i Rancho Palos Verdes w Kalifornii. Nie wiadomo na razie, dlaczego auto prowadzone przez Woodsa wypadło z drogi. Według policji nie ma dowodów na to, że sportowiec znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Nie znaleziono też śladów wskazujących na poślizg. Śledztwo w tej sprawie może potrwać nawet kilka tygodni.



Na oficjalnym twitterowym profilu Tigera Woodsa podano, że przeszedł on skomplikowaną operację prawej nogi. Konieczne było zastosowanie wielu śrub, które mają ustabilizować złamane w wielu miejscach kości stopy, piszczelową i strzałkową.

Jak podkreślono w oświadczeniu, Woods jest przytomny i dochodzi do siebie w szpitalu.

Zdjęcie z miejsca wypadku / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Tiger Woods jest triumfatorem 15 turniejów wielkoszlemowych, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Lepszy od niego pod tym względem jest tylko Jack Nicklaus - 18.



Wielu ekspertów określa Woodsa mianem najlepszego golfisty wszech czasów. Na czele rankingu światowego był przez rekordowe 683 tygodnie. W 2019 roku został odznaczony przez Donalda Trumpa Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem przyznawanym cywilom w Stanach Zjednoczonych.