"Pod koniec tygodnia może dojść do telekonferencji unijnych ministrów do spraw zdrowia w sprawie koronawirusa" - podały źródła prezydencji chorwackiej w Unii Europejskiej.

Donosi tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginon.

Chorwacki minister zdrowia jest teraz w Brukseli. Już wcześniej Komisja Europejska informowała, że będzie wspierać decyzję o spotkaniu szefów resortów odpowiedzialnych w krajach członkowskich za zdrowie.

362 zgony z powodu koronawirusa

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, z powodu nowego koronawirusa zarejestrowano 362 zgony, co oznacza, że śmiertelność wynosi 2,1 proc.



Z 362 osób, które zmarły, 361 pochodziło z Chin, z prowincji: Hubei (350), Henan (2), Heilongjiang (2), Hainan (1), Hebei (1) i Syczuan (1), a także z miast: Pekin (1), Szanghaj (1) i Chongqing (2). Jedna osoba zmarła na Filipinach.

Zakażenia, oprócz Chin, gdzie jest ich 17,220 tys., zanotowano również na Tajwanie, w Tajlandii, Australii, Malezji, Singapurze, we Francji, Japonii, Korei Południowej, USA, Wietnamie, Kanadzie, Nepalu, Sri Lance, Kambodży, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Filipinach, w Indiach, Finlandii, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Rosji, Hiszpanii i w Szwecji.



Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. Zgodnie z danymi WHO z 26 stycznia 2020 r. u 18 proc. potwierdzonych laboratoryjnie przypadków wystąpiła ciężka postać choroby lub chorzy są w stanie krytycznym.



GIS przypomina, że potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji. Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.



Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin i krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.