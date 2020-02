Co najmniej 20 osób straciło życie, a 16 odniosło rany podczas nocnego nabożeństwa na stadionie w Moshi u stóp Kilimandżaro. Ofiary zostały stratowane przez tłum, który rzucił się do ołtarza, by przystąpić do namaszczenia "świętym olejem" - podały władze.

