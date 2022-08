38-letnia kobieta została aresztowana na Florydzie po tym, jak w czasie testu na trzeźwość zaczęła tańczyć. Baletowe kroki – jak określono w raporcie - policjanci zobaczyli, gdy za pierwszym razem nie udało się jej przejść stabilnie wzdłuż żółtej linii. Otrzymała drugą szansę, ale postanowiła wykonać ruchy, które opisano jako przypominające „irlandzki taniec ludowy”.

Zdj. ilustracyjne / Monika Kamińska / Archiwum RMF FM

Do zdarzenia doszło w kwietniu, jednak dopiero teraz policja udostępniła nagranie. 38 letnia Amy Harrington z Madeira Beach na Florydzie doprowadziła do kolizji. Kobieta odmówiła poddania się badaniu alkomatem. Funkcjonariusze kazali jej więc przejść wzdłuż linii, by w ten sposób sprawdzić jej trzeźwość. Kobieta miała problem z utrzymaniem równowagi. Zastępca szeryfa poprosiła ją o powtórkę. Wówczas usłyszała: "O mój Boże! Brzmisz jak mój (tu padło przekleństwo) trener baletu". Następnie 38-latka zaczęła tańczyć.

Po prawie ośmiu minutach niestosowania się do poleceń Harrington została aresztowana. W jej aucie odnaleziono alkohol. Została oskarżona o jazdę pod wpływem alkoholu oraz zniszczenie mienia i odmowę poddania się testom.

Wideo youtube

Okazało się, że kobieta nie pierwszy raz ma problemy z prawem. Aresztowana została także marcu 2019 r., również za odmowę badania trzeźwości alkomatem.