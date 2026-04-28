"W ubiegłym roku w Niemczech urodziło się najmniej dzieci od 1946 roku. Liczba urodzeń spadła czwarty rok z rzędu" – poinformował we wtorek Federalny Urząd Statystyczny. Największe spadki odnotowano na wschodzie kraju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Najowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Niemcy w potężnym kryzysie demograficznym

Według wstępnych danych w Niemczech w 2025 roku urodziło się ok. 654,3 tys. dzieci. To o 3,4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Liczba zgonów w 2025 roku wyniosła natomiast ok. 1,01 mln i przewyższyła liczbę urodzeń o ok. 352 tys. To największa taka różnica od czasów powojennych.

Podobnie jak w poprzednich latach sytuacja w 2025 roku była zróżnicowana w zależności od regionu.

Spadek liczby urodzeń liczony rok do roku był większy we wschodnich krajach związkowych - średnio minus 4,5 proc. - niż w zachodnich - tam średnio minus 3,2 proc.

Jedynie Hamburg odnotował niewielki wzrost urodzeń w porównaniu z 2024 rokiem - 0,5 proc.

Największy spadek wystąpił natomiast w Meklemburgii-Pomorzu Przednim :minus 8,4 proc. Ostateczne, szczegółowe dane dotyczące urodzeń w Niemczech mają zostać opublikowane w lipcu.