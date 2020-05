Na Litwę dotarł transport 4 mln tabletek z jodem przeciwdziałających napromieniowaniu tarczycy. Tabletki zostaną rozdane mieszkańcom kraju przed uruchomieniem elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Powinniśmy zachować czujność i gotowość do reagowania, zwłaszcza, gdy chodzi o ochronę naszych mieszkańców - podkreślał minister zdrowia Aurelijus Veryga w specjalnym komunikacie resortu.

Tabletki jodku potasu blokują gromadzenie się radioaktywnego jodu w tarczycy, zmniejszając ryzyko zachorowań na raka tarczycy. Mieszkańcy Litwy otrzymają je bezpośrednio przed uruchomieniem centrali atomowej w położonym na Białorusi Ostrowcu, zbudowanej tuż przy granicy z Litwą. Przed wszystkim zostaną one udostępnione tym, którzy mieszkają w promieniu 30 kilometrów od tej elektrowni jądrowej.



Białoruskie ministerstwo energetyki poinformowało w tym tygodniu, że do powstającej elektrowni dostarczono już pierwszy ładunek paliwa jądrowego. Zaniepokojone tym władze Litwy wezwały Mińsk, by nie dokonywać załadunku paliwa, zanim nie zostaną wdrożone wszystkie zalecenia międzynarodowych ekspertów dotyczące bezpieczeństwa nowo powstałej siłowni jądrowej.



Elektrownia atomowa w Ostrowcu, zlokalizowana 50 km od Wilna, składa się z dwóch rosyjskich bloków energetycznych, których łączna moc ma wynieść do 2,4 tys. megawatów. Źródłem zaopatrzenia w wodę do systemów chłodzenia będzie rzeka Wilia płynąca w kierunku litewskiej stolicy. Eksploatacja pierwszego bloku ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.



Litwa od lat protestuje przeciwko budowie siłowni jądrowej w Ostrowcu. Alarmuje, że powstający obiekt jest niebezpieczny, zagraża bezpieczeństwu narodowemu, środowisku naturalnemu i mieszkańcom Litwy.