Rząd w Sztokholmie podjął w czwartek decyzję o zakupie rakiet przeciwlotniczych Patriot od producenta, amerykańskiej firmy Raytheon. Według Szwedzkiego Radia, umowa ma zostać podpisana jeszcze w tym tygodniu.

/ ATEF SAFADI / PAP/EPA

Według tamtejszego radia, Szwecja, której obecny system obrony powietrznej nie jest w stanie unieszkodliwiać pocisków balistycznych, nabędzie cztery jednostki ogniowe Patriotów i bliżej niesprecyzowaną liczbę rakiet.

System ten sprawdził się w akcji, ma go już pewna liczba państw i oczekujemy pierwszej dostawy w 2021 roku - powiedział cytowany przez szwedzkie radio minister obrony Peter Hultqvist.

Rozmowy w sprawie mającego początkowo opiewać na około 10 mld koron (1,14 mld dolarów) kontraktu na Patrioty Szwecja podjęła w listopadzie ubiegłego roku. Umowa ma zawierać opcję rozszerzenia dostaw do łącznie 300 rakiet, co zwiększyłoby całość kosztów do około 3 mld dolarów.

W styczniu bieżącego roku Departament Stanu USA wyraził zgodę na zakup przez Szwecję czterech jednostek ogniowych pocisków Patriot wraz ze 100 pociskami MIM-104E i 200 pociskami PAC-3, czego koszt wraz z usługami towarzyszącymi szacuje się na 3,2 mld dolarów.

(j.)