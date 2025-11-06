Nietypowa interwencja niemieckiej policji na autostradzie A1. Jak informują funkcjonariusze z Münster, zatrzymali kierowcę, który przy prędkości 140 km/h uprawiał seks ze swoją pasażerką.

Kierowca forda zajeżdżał drogę innym autom (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na autostradzie A1 między Münster a Dortmundem. Świadek zaalarmował policję o niebezpiecznym zachowaniu kierowcy forda.

Mężczyzna - jak informował świadek - zachowywał się niebezpiecznie na drodze. Zajeżdżał drogę innym samochodom. W pewnym momencie podobno skręcił tak mocno w prawo, że ciężarówka musiała zjechać na pobocze.

Z relacji świadka wynikało, że kierowca jechał z prędkością 140 km/h.

Przejeżdżając obok pojazdu, świadek zauważył, że kierowca i jego pasażerka najwyraźniej uprawiali seks.

Policja ostatecznie zatrzymała 37-letniego kierowcę i jego 33-letnią pasażerkę na stacji benzynowej w Münster.

37-letni Niemiec usłyszał zarzuty utrudnianie ruchu drogowego.