Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani z opozycyjnej we Włoszech partii Forza Italia wyraził przekonanie, że w Europie "nie istnieje front suwerenistyczny". "Także spotkanie w Polsce nie poszło najlepiej" - dodał odnosząc się do wizyty Matteo Salviniego.

Przewodniczący PE, przebywający w Abruzji, skomentował rozmowę lidera Ligi, wicepremiera i szefa MSW z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w Warszawie.

Tajani zaznaczył, że PiS jest ugrupowaniem "antyrosyjskim".



Salvini jest zwolennikiem (prezydenta Rosji Władimira) Putina. Wśród suwerenistów panuje całkowity brak zgody - oświadczył szef europarlamentu, poproszony przez dziennikarzy o komentarz do rozmów lidera Ligi w Polsce na temat możliwości porozumienia przed majowymi wyborami do PE.



Nie istnieje europejska międzynarodówka suwerenistyczna, bo oni ze swojej natury są przeciwko sobie nawzajem - dodał Tajani. Jego zdaniem ugrupowania te "nie mają żadnej możliwości, by wpłynąć na życie następnego Parlamentu Europejskiego", skoro - jak zaznaczył - "już dziś są podzielone".

