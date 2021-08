Co najmniej dwóch amerykańskich dyplomatów będzie ewakuowanych z Hanoi z powodów medycznych. „Syndrom hawański” wystąpił u nich w czasie weekendu, tuż przed przyjazdem do Wietnamu wiceprezydent USA Kamali Harris - podaje we wtorek telewizja NBC, powołując się na anonimowe źródła.

