Wariant „Stratus” coraz szybciej zdobywa przewagę na Starym Kontynencie, a eksperci ostrzegają przed jego wyjątkową zakaźnością. Niemcy i Wielka Brytania już notują wzrosty zakażeń nową mutacją XFG.

Nowy wariant koronawirusa „Stratus” rozprzestrzenia się w Europie. Co wiemy o XFG? / Shutterstock

"Stratus" to hybrydowy wariant powstały z połączenia dwóch linii wirusa, co pozwala mu skuteczniej omijać odporność organizmu.

Charakterystycznym objawem zakażenia XFG jest chrypka, często z suchym kaszlem i bólem gardła, ale objawy nie są cięższe niż przy innych wariantach.

Specjaliści przewidują, że "Stratus" może wkrótce stać się dominującym wariantem również w innych krajach Europy, w tym w Polsce.

Choć pandemia Covid-19 zmieniła nasze codzienne życie już kilka lat temu, koronawirus wciąż nie daje o sobie zapomnieć. W ostatnich tygodniach na ustach ekspertów pojawiła się nowa nazwa: "Stratus". To potoczne określenie wariantu XFG, który od połowy kwietnia rozprzestrzenia się w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

W ostatnich dwóch tygodniach udział tego wariantu wśród wszystkich przypadków zakażeń wyraźnie wzrósł.

Specjaliści monitorują sytuację i ostrzegają: XFG to wariant, który należy bacznie obserwować. Wciąż dominuje odmiana "Nimbus" (NB.1.8.1), znana z ostrych bólów gardła, jednak "Stratus" zaczyna coraz mocniej zaznaczać swoją obecność.

Brytyjska służba zdrowia (UKHSA) informuje, że od połowy czerwca "Stratus" i jego podwarianty stanowią ponad 30 procent wszystkich przypadków Covid-19 w Anglii.

Brytyjskie media, takie jak "Daily Mail", określają nowy wariant mianem "superzakaźnego Frankensteina". Skąd ta nazwa? XFG to tzw. rekombinant - hybrydowy wariant powstały z połączenia dwóch linii: LF.7 oraz LP.8.1.2. Według wirusologa Lawrence’a Younga z Uniwersytetu w Warwick, zarówno oryginalny szczep XFG, jak i jego odgałęzienie XFG.3 rozprzestrzeniają się w błyskawicznym tempie. To efekt nowych mutacji w białku kolca, które pozwalają wirusowi skuteczniej unikać odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Objawy zakażenia "Stratus" - na co zwracać uwagę?

Choć większość osób zakażonych koronawirusem doświadcza podobnych objawów, XFG wyróżnia się jednym symptomem: chrypką. Jak donoszą lekarze, to właśnie ochrypły głos, często połączony z suchym, drażniącym kaszlem oraz bólem gardła, jest najczęstszym objawem zakażenia "Stratus". Warto podkreślić, że objawy te zazwyczaj nie są poważniejsze niż w przypadku innych dominujących obecnie wariantów SARS-CoV-2.

Czy nowy wariant jest groźniejszy? Co mówią eksperci?

Mimo szybkiego rozprzestrzeniania się "Stratusa", zarówno niemiecki Instytut Roberta Kocha, jak i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) uspokajają: obecnie nie ma dowodów na to, by XFG powodował cięższy przebieg choroby niż inne warianty pojawiające się po Omikronie. Ryzyko dla zdrowia publicznego oceniane jest jako niskie.

Co dalej? Prognozy na najbliższe tygodnie

Wraz z dynamicznym wzrostem liczby zakażeń wariantem XFG w Wielkiej Brytanii i Niemczech, specjaliści przewidują, że również w innych krajach Europy, w tym w Polsce, "Stratus" może wkrótce stać się dominującym wariantem. Na razie jednak nie ma powodów do paniki - najważniejsze, by zachować czujność, śledzić doniesienia ekspertów i w razie pojawienia się niepokojących objawów zgłaszać się do lekarza.