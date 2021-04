Policja w Teksasie aresztowała w poniedziałek Stephena Brodericka, podejrzanego o zastrzelenie w niedzielę trzech osób w Austin. Zatrzymany miał przy sobie broń, ale nie stawiał oporu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Afroamerykanina odnaleziono w miejscowości Manor w Teksasie - o jego zatrzymaniu powiadomił szef tamtejszej policji Ryan Phipps. Jak się okazało, zatrzymany był kiedyś detektywem w biurze szeryfa.



Szedł poboczem Old Kimbro Road. (...) Zgłosiły to dwie osoby uznając, że odpowiada opisowi podejrzanego. Nasi funkcjonariusze udali się tam i przeprowadzili operację wysokiego ryzyka. W pełni się im podporządkował i został zatrzymany, a oni znaleźli przy nim pistolet - mówił Phipps, cytowany przez CNN i dodał, że Broderick został przewieziony do więzienia w hrabstwie Travis.



Prokurator okręgowy Travis Jose Garza powiedział, że podejmie starania, aby mężczyzna nie został zwolniony z aresztu za kaucją. Jak wyjaśnił, zabrania tego prawo teksańskie, ponieważ Broderick był już zwolniony za kaucją za inne zarzuty.



Broderick był oskarżony o molestowanie seksualne dziecka. Spędził w czerwcu ubiegłego roku 16 dni w więzieniu, zanim wpłacił kaucję w wysokości 50 tys. dolarów.

Jedna z ofiar strzelaniny była prawdopodobnie córką napastnika

Władze zidentyfikowały dwie z trzech ofiar śmiertelnych strzelaniny, którą w niedzielę wszczął zatrzymany.

Jedną jest Alyssa Broderick, będąca według mediów prawdopodobnie jego córką, która chodziła w latach 2009-2020 do liceum w Elign. Drugą jest uczeń tej szkoły Willie Simmons. Na razie nie podano więcej szczegółów.

Trzy osoby zginęły w niedzielnej strzelaninie

Jak informowały służby ratownicze - trzy dorosłe osoby zginęły podczas strzelaniny w niedzielę w Austin w Teksasie.



Mundurowi zgłoszenie o strzelaninie dostali krótko przed południem miejscowego czasu. Do incydentu doszło w okolicach centrów handlowych.