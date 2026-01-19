​Kobieta zginęła, a co najmniej cztery osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek w miejscowości Chřibská w Czechach - przekazała tamtejsza policja cytowana przez agencję Reutera. Napastnik również został zabity.

Chřibská, Czechy. Strzelanina w ratuszu, nie żyje kobieta, są ranni (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do strzelaniny doszło w ratuszu w miejscowości Chřibská, ok. 110 km na północ od Pragi.

Na platformie X służby poinformowały, że zabezpieczono budynek, w którym doszło do ataku - podała agencja Reutera. Nie podano motywów sprawcy.

Policja skierowała na miejsce znaczne siły, w tym specjalne jednostki interwencyjne.