Kobieta zginęła, a co najmniej cztery osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek w miejscowości Chřibská w Czechach - przekazała tamtejsza policja cytowana przez agencję Reutera. Napastnik również został zabity.
Do strzelaniny doszło w ratuszu w miejscowości Chřibská, ok. 110 km na północ od Pragi.
Na platformie X służby poinformowały, że zabezpieczono budynek, w którym doszło do ataku - podała agencja Reutera. Nie podano motywów sprawcy.
Policja skierowała na miejsce znaczne siły, w tym specjalne jednostki interwencyjne.