​Kobieta zginęła, a co najmniej cztery osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek w miejscowości Chřibská w Czechach - przekazała tamtejsza policja cytowana przez agencję Reutera. Napastnik również został zabity.

Do strzelaniny doszło w ratuszu w miejscowości Chřibská, ok. 110 km na północ od Pragi.

Na platformie X służby poinformowały, że zabezpieczono budynek, w którym doszło do ataku - podała agencja Reutera. Nie podano motywów sprawcy.

Policja skierowała na miejsce znaczne siły, w tym specjalne jednostki interwencyjne.

"W tej chwili możemy potwierdzić, że zmarła jedna kobieta oraz napastnik" - przekazała policja. Wstępne informacje mówią też o co najmniej czterech osobach rannych.

Na miejsce ataku udaje się minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar - polityk poinformował o tym we wpisie na platformie X.

"Sytuacja jest poważna, ale według moich informacji nie ma dalszego zagrożenia, napastnik nie żyje" - napisał Metnar.

Wkrótce więcej informacji.