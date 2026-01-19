Zginął mężczyzna, a co najmniej sześć osób zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek w miejscowości Chřibská w Czechach - przekazała tamtejsza policja cytowana przez agencję Reutera. Napastnik również został zabity. Początkowo zarówno służby, jak i Reuters przekazały informację o tym, że ofiarą była kobieta.

Do strzelaniny doszło w ratuszu w miejscowości Chřibská, ok. 110 km na północ od Pragi.

Na platformie X służby poinformowały, że zabezpieczono budynek, w którym doszło do ataku - podała agencja Reutera. Nie podano motywów sprawcy.

Policja skierowała na miejsce znaczne siły, w tym specjalne jednostki interwencyjne. Uruchomiono telefoniczną linię wsparcia, a także na miejsce wysłano psychologów, którzy udzielają pomocy poszkodowanym.

Policja przekazała, że nie żyje mężczyzna, a co najmniej 6 osób jest rannych. Początkowo służby informowały o tym, że ofiarą była kobieta.

Na miejsce ataku udał się minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar - polityk poinformował o tym we wpisie na platformie X.

"Sytuacja jest poważna, ale według moich informacji nie ma dalszego zagrożenia, napastnik nie żyje" - napisał Metnar.

Wkrótce więcej informacji.