Zginął mężczyzna, a co najmniej sześć osób zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w poniedziałek w miejscowości Chřibská w Czechach - przekazała tamtejsza policja cytowana przez agencję Reutera. Napastnik również został zabity. Początkowo zarówno służby, jak i Reuters przekazały informację o tym, że ofiarą była kobieta.

Chřibská, Czechy. Strzelanina w ratuszu, nie żyje kobieta, są ranni (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do strzelaniny doszło w ratuszu w miejscowości Chřibská, ok. 110 km na północ od Pragi.

Na platformie X służby poinformowały, że zabezpieczono budynek, w którym doszło do ataku - podała agencja Reutera. Nie podano motywów sprawcy.

Policja skierowała na miejsce znaczne siły, w tym specjalne jednostki interwencyjne. Uruchomiono telefoniczną linię wsparcia, a także na miejsce wysłano psychologów, którzy udzielają pomocy poszkodowanym.