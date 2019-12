Do 17 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych piątkowych zajść w Bagdadzie, gdzie nieznani sprawcy otworzyli ogień do manifestantów - podały źródła medyczne. Początkowo informowano, że zastrzelono 12 osób. W sobotę podano, że 5 osób zmarło w szpitalu z powodu ran. Zamieszki były kontynuowane całą noc. Jak informuje AP, 25 zabitych i 130 rannych to bilans piątkowych zajść.

