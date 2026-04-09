​W piątek, 10 kwietnia, we Włoszech odbędzie się ogólnokrajowy strajk pracowników sektora transportu lotniczego. Protest obejmie głównie personel odpowiedzialny za kontrolę ruchu lotniczego oraz obsługę techniczną lotnisk. Podróżni muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami, opóźnieniami i odwołanymi lotami, zwłaszcza w największych włoskich portach.

  • Strajk zaplanowano na piątek, 10 kwietnia, w całych Włoszech.
  • Największe utrudnienia przewidywane są w godzinach 13:00-17:00.
  • Możliwe są opóźnienia i odwołania lotów, szczególnie na lotniskach w Rzymie, Mediolanie, Wenecji i Neapolu.
Włoski sektor lotniczy stanie w piątek w obliczu poważnych zakłóceń. Strajk ogłoszony przez związki zawodowe obejmie przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za kontrolę ruchu lotniczego oraz obsługę infrastruktury technicznej na lotniskach. Protest ma charakter ogólnokrajowy, co oznacza, że utrudnienia mogą dotknąć wszystkich podróżnych korzystających z włoskich portów lotniczych.

Największe komplikacje przewidywane są w godzinach 13:00-17:00. To właśnie wtedy może dojść do licznych opóźnień, a nawet odwołań lotów. Eksperci ostrzegają również przed tzw. opóźnieniami kaskadowymi, które mogą wystąpić zarówno przed rozpoczęciem strajku, jak i po jego zakończeniu.

Najbardziej zagrożone lotniska

Chociaż strajk obejmuje cały kraj, największych utrudnień należy spodziewać się na kilku kluczowych lotniskach. Przede wszystkim w Rzymie (Fiumicino i Ciampino) - tutaj podróżni mogą napotkać dłuższe kolejki do kontroli bezpieczeństwa oraz opóźnienia w obsłudze bagażowej. Z kolei w Mediolanie (Malpensa i Linate) istnieje wysokie ryzyko odwołania zarówno lotów krajowych, jak i europejskich. W Wenecji i Neapolu przewiduje się ograniczenia w liczbie obsługiwanych operacji startów i lądowań.

Podróżni korzystający z tych portów powinni być przygotowani na znaczne utrudnienia i możliwe zmiany w rozkładzie lotów.

Godziny gwarantowane i prawa pasażerów

W czasie strajku przewidziano tzw. godziny gwarantowane, w których ruch lotniczy powinien odbywać się bez zakłóceń. Są to przedziały czasowe od 7:00 do 10:00 oraz od 18:00 do 21:00. Poza tymi godzinami należy liczyć się z możliwością odwołania lub opóźnienia rejsów.

W przypadku odwołania lotu, linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pasażerom opiekę, alternatywny lot lub zwrot kosztów biletu. Warto pamiętać o swoich prawach i w razie potrzeby skontaktować się z przewoźnikiem.

Zalecenia dla podróżujących

Osoby planujące podróż lotniczą z lub do Włoch w dniu strajku powinny zachować szczególną ostrożność i zastosować się do kilku podstawowych zaleceń:

  • Sprawdź status swojego lotu- przed wyjazdem na lotnisko warto regularnie monitorować informacje na stronie internetowej przewoźnika lub w dedykowanej aplikacji.
  • Przyjedź wcześniej - jeśli lot nie został odwołany, zaleca się przyjazd na lotnisko co najmniej 3 godziny przed planowanym odlotem.
  • Włącz powiadomienia - aktywowanie powiadomień w aplikacji linii lotniczej pozwoli na bieżąco śledzić wszelkie zmiany dotyczące rejsu.

