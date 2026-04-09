- Strajk zaplanowano na piątek, 10 kwietnia, w całych Włoszech.
- Największe utrudnienia przewidywane są w godzinach 13:00-17:00.
- Możliwe są opóźnienia i odwołania lotów, szczególnie na lotniskach w Rzymie, Mediolanie, Wenecji i Neapolu.
Włoski sektor lotniczy stanie w piątek w obliczu poważnych zakłóceń. Strajk ogłoszony przez związki zawodowe obejmie przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za kontrolę ruchu lotniczego oraz obsługę infrastruktury technicznej na lotniskach. Protest ma charakter ogólnokrajowy, co oznacza, że utrudnienia mogą dotknąć wszystkich podróżnych korzystających z włoskich portów lotniczych.