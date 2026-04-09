Największe komplikacje przewidywane są w godzinach 13:00-17:00. To właśnie wtedy może dojść do licznych opóźnień, a nawet odwołań lotów. Eksperci ostrzegają również przed tzw. opóźnieniami kaskadowymi, które mogą wystąpić zarówno przed rozpoczęciem strajku, jak i po jego zakończeniu.

Najbardziej zagrożone lotniska

Chociaż strajk obejmuje cały kraj, największych utrudnień należy spodziewać się na kilku kluczowych lotniskach. Przede wszystkim w Rzymie (Fiumicino i Ciampino) - tutaj podróżni mogą napotkać dłuższe kolejki do kontroli bezpieczeństwa oraz opóźnienia w obsłudze bagażowej. Z kolei w Mediolanie (Malpensa i Linate) istnieje wysokie ryzyko odwołania zarówno lotów krajowych, jak i europejskich. W Wenecji i Neapolu przewiduje się ograniczenia w liczbie obsługiwanych operacji startów i lądowań.

Podróżni korzystający z tych portów powinni być przygotowani na znaczne utrudnienia i możliwe zmiany w rozkładzie lotów.

Godziny gwarantowane i prawa pasażerów

W czasie strajku przewidziano tzw. godziny gwarantowane, w których ruch lotniczy powinien odbywać się bez zakłóceń. Są to przedziały czasowe od 7:00 do 10:00 oraz od 18:00 do 21:00. Poza tymi godzinami należy liczyć się z możliwością odwołania lub opóźnienia rejsów.

W przypadku odwołania lotu, linie lotnicze mają obowiązek zapewnić pasażerom opiekę, alternatywny lot lub zwrot kosztów biletu. Warto pamiętać o swoich prawach i w razie potrzeby skontaktować się z przewoźnikiem.

Zalecenia dla podróżujących

Osoby planujące podróż lotniczą z lub do Włoch w dniu strajku powinny zachować szczególną ostrożność i zastosować się do kilku podstawowych zaleceń: