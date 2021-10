Kierowca, który stracił panowanie nad pojazdem podczas sobotnich samochodowych wyścigów równoległych (drag racing) w Teksasie, wbił się w tłum widzów, zabijając dwie osoby i raniąc co najmniej pięć innych - podała w niedzielę amerykańska prasa.



Wypadek miał miejsce podczas imprezy o nazwie "Airport Race Wars 2".



Jak poinformowała telewizja ABC, powołując się na policję, do katastrofy doszło na lotnisku Kerrville-Kerr w teksańskim powiecie Kerr. Trasa wiodła pasem startowym, na którym kierowcy mogli rozwinąć duże prędkości.



Kierowca stracił kontrolę nad samochodem (...) rozbijając się o zaparkowane pojazdy i uderzając w widzów, którzy obserwowali wyścigi - powiadomiła policja w Kerville, położonym blisko 100 km na północny zachód od San Antonio.



Według funkcjonariuszy cztery osoby zostały przetransportowane drogą powietrzną do szpitali w San Antonio. Co najmniej jedną poddano leczeniu w lokalnej placówce zdrowia.



Strona internetowa Kerrville Convention and Visitors Bureau promowała wydarzenie jako "dzień pełen akcji, przyjaznych rodzinie", w którym fani mogą oglądać "najszybsze samochody wyścigowe, rywalizujące o nagrody łącznie w wysokości ponad 8000 dolarów" - podała ABC.



Wyścigi równoległe polegają na rywalizacji dwóch samochodów lub motocykli na prostym odcinku najczęściej długości ok. 402 lub 201 metrów.