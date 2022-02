Rząd kanadyjskiej prowincji Ontario wprowadził stan wyjątkowy. To reakcja na trwające od dwóch tygodni blokady dróg i protesty kierowców ciężarówek, sprzeciwiających się ograniczeniom wprowadzonym w związku z pandemią koronawirusa. "To jest nielegalna okupacja, to już nie jest protest" - oświadczył premier Ontario Doug Ford.

