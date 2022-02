Wulkan Etna znowu dał o sobie znać. Wyrzucił w powietrze fontannę lawy, popiół oraz fragmenty skał. Nad kraterem unosiła się chmura ciemnego dymu.

Etna znowu się przebudziła. Sycylijski wulkan należy do jednych z bardziej aktywnych / AA/ABACA/EAST NEWS / PAP/Abaca

Jak zaznaczają specjaliści, sycylijska Etna to jeden z bardziej aktywnych na świecie wulkanów. Znajduje się na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Jego wysokość to ok. 3340 m n.p.m.



Wulkan zaczął powstawać ok. 500 tys. lat temu. Pierwsze wzmianki o erupcjach pochodzą z ok. 1500 roku p.n.e.