Według agencji Reutera, Paryż zabiegał wcześniej o to, by Musk zbudował we Francji swoją jedyną w Europie "gigafabrykę" Tesli. Ta jednak powstała w Niemczech, pod Berlinem.

Jak zapowiadała wcześniej agencja AFP, minister Le Maire miał przedstawić Muskowi szczegóły zachęt podatkowych dla zielonych inwestycji, które prezydent Macron zapowiedział w ubiegłym tygodniu.