Tragiczna śmierć gwiazdy porno. Aktorka występująca w filmach dla dorosłych pod pseudonimem Kris the Foxx wypadła z okna na 22. piętrze budynku w Sankt Petersburgu. Miała 29 lat.

Nie żyje gwiazda porno Kris the Foxx. Pod tym pseudonimem występowała 29-letnia Kristina Lisina - pisze "The Sun".

Okoliczności jej śmierci są wciąż wyjaśniane. Ciało młodej kobiety znaleziono przy wieżowcu w Sankt Petersburgu w Rosji. Lisina wypadła z 22. piętra.

Z kolei "New York Post" pisze, że w dłoni miała zaciśnięty medalion z inskrypcją "Zawsze będziesz w moim sercu".

Na zdjęciach z kamery monitoringu opublikowanych przez rosyjskie media widać ubraną w kluzę z kapturem i krótkie spodenki 29-latkę, wchodzącą po schodach do budynku. Pod pachą trzyma butelkę wody mineralnej, w ręce paczkę czipsów. Potem widać ją, jak wchodzi do windy. To ostatnie zdjęcie żyjącej Kristiny Lisinej.

29-latka przeprowadziła się do Sankt Petersburga z Krasnojarska na Syberii. Po pięciu dniach pracy w banku doszła do wniosku, że to nie dla niej, zrezygnowała z posady i zatrudniła się w branży porno. Zyskała sławę jako Kris the Foxx.