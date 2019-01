​Senat USA zatwierdził jednogłośnie porozumienie budżetowe, które ma umożliwić wznowienie na trzy tygodnie (do 15 lutego) działań rządu federalnego.

Zdj. ilustracyjne / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Tym samym ma zostać zakończone trwające 35 dni, najdłuższe w historii USA, częściowe zawieszenie działań rządu federalnego.

Wcześniej w piątek prezydent Donald Trump ogłosił, że osiągnął porozumienie z Kongresem o zawieszeniu shutdownu.

Porozumienie trafi jeszcze pod głosowanie w Izbie Reprezentantów. Trump zapowiedział, że szybko podpisze ustawę w tej sprawie.

Porozumienie Trumpa z przywódcami Kongresu nie przewiduje pieniędzy na budowę muru na granicy USA z Meksykiem. Środków tych domagał się wcześniej prezydent.

Amerykański przywódca ostrzegł zarazem, że jeśli Kongres nie zapewni "uczciwego porozumienia" do 15 lutego, to ponownie doprowadzi do zawieszenia rządu federalnego lub użyje swoich uprawnień w sprawie nadzwyczajnej sytuacji na granicy z Meksykiem.

W związku z shutdownem funduszy na bieżącą działalność nie otrzymuje 9 z 15 departamentów reprezentowanych w gabinecie, m.in. Departament Stanu, rolnictwa, bezpieczeństwa wewnętrznego, transportu i sprawiedliwości. Ok. 800 tys. urzędników federalnych zostało wysłanych na urlopy lub pracuje bez wynagrodzenia.