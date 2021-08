34-letni mężczyzna został aresztowany w sobotę na angielskim lotnisku East Midlands Airport. Pasażer spóźnił się na lot do Polski próbował dostać się do samolotu przez taśmę bagażową.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jak poinformowały władze lotniska, pasażer przybył na lotnisko 35 minut po zakończeniu odprawy, po czym, gdy zrozumiał swoją pomyłkę, wskoczył na taśmę bagażową. Został aresztowany za wejście bez zezwolenia na obszar lotniska, na który wstęp jest zabroniony, po czym otrzymał warunkowe upomnienie. Władze lotniska dodały, że incydent nie spowodował zakłócenia w rozkładzie lotów.

Nie podano narodowości pasażera, ale wiadomo, że chodziło o poranny lot linii Ryanair do Rzeszowa.



Jak podaje stacja BBC, policjanci zaangażowani w to zdarzenie żartowali sobie później na Twitterze, porównując je do sceny z filmu "Szklana pułapka", w której na taśmie bagażowej jedzie Bruce Willis.