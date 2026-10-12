Sami zbudowali wyrzutnię do bungee. 21-latka nie żyje

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Tragedia w byłym kamieniołomie w Warstein w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Podczas skoku na bungee zginęła 21-latka. Rzecznik policji poinformował w niedzielę wieczorem, że ona i jej towarzysze zbudowali własną maszynę do skoków na bungee.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę w byłym kamieniołomie w Warstein. Początkowo policja zakładała, że 21-latka zginęła podczas wspinaczki, spadając z wysokości 15 metrów.

W niedzielę mundurowi przekazali jednak najnowsze ustalenia. Młoda kobieta przebywała w kamieniołomie razem z 4 innymi osobami. Okazuje się, że grupa sama zbudowała własną maszynę do skoków na bungee.

Podczas takiego skoku 21-latka uderzyła w ścianę skalną. Do tragedii doszło ok. godz. 17:15. Obecni na miejscu wypadku próbowali reanimować kobietę. Mimo to, z powodu odniesionych obrażeń, zmarła.

Dokładne okoliczności wypadku są nadal niejasne. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Teren byłego kamieniołomu jest oficjalnie uznany za miejsce wspinaczkowe. Są tam wyznaczone trasy.