Sami zbudowali wyrzutnię do bungee. 21-latka nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę w byłym kamieniołomie w Warstein. Początkowo policja zakładała, że 21-latka zginęła podczas wspinaczki, spadając z wysokości 15 metrów.
W niedzielę mundurowi przekazali jednak najnowsze ustalenia. Młoda kobieta przebywała w kamieniołomie razem z 4 innymi osobami. Okazuje się, że grupa sama zbudowała własną maszynę do skoków na bungee.
Podczas takiego skoku 21-latka uderzyła w ścianę skalną. Do tragedii doszło ok. godz. 17:15. Obecni na miejscu wypadku próbowali reanimować kobietę. Mimo to, z powodu odniesionych obrażeń, zmarła.
Dokładne okoliczności wypadku są nadal niejasne. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
Teren byłego kamieniołomu jest oficjalnie uznany za miejsce wspinaczkowe. Są tam wyznaczone trasy.