Dwie osoby nie żyją. Wieczorna tragedia w Gdyni

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Dwie osoby zginęły w niedzielę wieczorem w Gdyni. Na ul. Chwaszczyńskiej doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z busem.

Wypadek na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni, KMP Gdynia

Wypadek na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni, KMP Gdynia / PAP

W niedzielę około godz. 18:40 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Doszło tam do czołowego zderzenia busa z samochodem osobowym.

Strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową dwóch mężczyzn podróżujących samochodem osobowym. Pomimo prowadzonych działań ratunkowych ich życia nie udało się uratować -powiedział rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych.

Lekarz stwierdził zgon obu mężczyzn w wieku 37 i 40 lat - obywatela Ukrainy oraz obywatela Polski - dodał.

Wypadek na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni, KMP Gdynia / PAP

Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.