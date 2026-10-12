Dwie osoby nie żyją. Wieczorna tragedia w Gdyni

W niedzielę około godz. 18:40 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku na ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni. Doszło tam do czołowego zderzenia busa z samochodem osobowym.
Strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową dwóch mężczyzn podróżujących samochodem osobowym. Pomimo prowadzonych działań ratunkowych ich życia nie udało się uratować -powiedział rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mł. asp. Dawid Westrych.
Lekarz stwierdził zgon obu mężczyzn w wieku 37 i 40 lat - obywatela Ukrainy oraz obywatela Polski - dodał.
Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.
Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja.