​Moskiewski Sąd Miejski nakazał zawieszenie działalności Fundacji Walki z Korupcją i Fundacji Ochrony Praw Obywatelskich Ruchu Publicznego "Centrala Nawalnego" do czasu rozstrzygnięcia wniosku o uznanie ich za organizacje ekstremistyczne.

Zdj. ilustracyjne / FEDERICO GAMBARINI / PAP/EPA

Sędzia moskiewskiego sądu miejskiego Wiaczesław Połyga przychylił się do wniosku stołecznej prokuratury i zawiesił działalności Fundacji Walki z Korupcją (FBK) i centrali polityka Aleksieja Nawalnego do czasu rozstrzygnięcia w sprawie ekstremizmu - napisał prawnik organizacji Iwan Pawłow na Telegramie.

W połowie kwietnia prokuratura złożyła wniosek o uznanie organizacji opozycjonisty Aleksieja Nawalnego za ekstremistyczne. FBK i Fundusz Ochrony Praw Obywatelskich wcześniej zostały wpisane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej na listę agentów zagranicznych.

Śledczy domagali się od sądu zakazania strukturom Nawalnego publikowania materiałów w internecie, organizowania wydarzeń publicznych oraz udziału w wyborach.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow komentując działania prokuratury powiedział, że "walczy ona z bezprawiem i ekstremizmem".

FBK Aleksieja Nawalnego od lat nagłaśnia przypadki korupcji u urzędników rosyjskiej administracji. W zeszłym roku opublikowali reportaż z posiadłości prezydenta Władimira Putina. "Pałac" miał być prezentem od oligarchów.



Aleksiej Nawalny w sierpniu 2020 roku stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu w Omsku trafił do tamtejszego szpitala. Na prośbę rodziny został przetransportowany lotniczą karetką pogotowia do Niemiec. Przeszedł tam leczenie i rehabilitację. Po powrocie został zatrzymany w związku ze sprawą z 2014 roku - chodzi o domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher.

2 lutego Nawalny został skazany przez sąd w Moskwie na 2 lata i 8 miesięcy w kolonii karnej. Dwa tygodnie później wyrok został skrócony o półtora miesiąca.

Nawalny trafił do kolonii karnej w Pokrowie. 31 marca rozpoczął strajk głodowy, który przerwał w ostatnich dniach po tym, jak jego stan się pogorszył.