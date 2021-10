Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, na którym w kraju ciążą wyroki i zarzuty karne, napisał na Facebooku, że wrócił do ojczyzny. MSW tej informacji nie potwierdza. Władze Gruzji zapowiadały, że jeśli polityk wróci do kraju, to zostanie zatrzymany.

