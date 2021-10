W Rzymie po raz pierwszy od początku pandemii na przyszły "długi weekend" zarezerwowano prawie wszystkie miejsca w hotelach - informuje stołeczna prasa. To efekt masowego powrotu turystów, a także szczytu przywódców państw G20.

Rzym / Shutterstock

Na tydzień przed ostatnim październikowym weekendem zarezerwowanych jest 90 procent miejsc hotelowych, co nie zdarzyło się od wybuchu kryzysu wywołanego pandemią - zauważył szef rzymskiej federacji usług hotelowych Daniele Brocchi. W niektórych hotelach już zajęto komplet miejsc.

Do Wiecznego Miasta licznie wracają turyści z wielu krajów, co już widać w rejonie Watykanu i w historycznym centrum.



Jednak prawdziwy turystyczny najazd rozpocznie się w weekend przed dniem Wszystkich Świętych. Jednocześnie przyjadą delegacje na szczyt szefów państw i rządów G20 w dniach 30-31 października.



Media zastanawiają się, czy miasto przygotowane jest na wielki powrót turystów.



Pewne na razie jest to, że w "długi weekend" z powodu obecności prezydenta USA Joe Bidena i innych przywódców trzeba liczyć się z poważnymi utrudnieniami i ograniczeniami w dostępie do wielu miejsc. Rzymska dzielnica Eur, gdzie w nowoczesnym centrum konferencyjnym Nuvola będą odbywać się obrady, zostanie ogłoszona czerwoną strefą.