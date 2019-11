"Liczę, że Komisja Europejska pod przewodnictwem (Ursuli) von der Leyen (…) załagodzi konflikt między Wschodem a Zachodem i że będzie wyraźnie różniła się od poprzedniej" - powiedział dziennikarzom w Parlamencie Europejskim w Strasburgu europoseł PiS Ryszard Legutko. Odchodzącą KE ocenił jako najgorszą w historii.

Ursula von der Leyen i Frans Timmermans w Parlamencie Europejskim w Strasburgu / Patrick Seeger / PAP/EPA

Parlament Europejski poparł dzisiaj Komisję Europejską pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, co oznacza, że będzie ona mogła rozpocząć pracę 1 grudnia. W głosowaniu za poparciem Komisji było 461 europosłów, 157 było przeciw, a 89 wstrzymało się od głosu.

"Liczę, że Komisja Europejska pod przewodnictwem von der Leyen będzie pragmatyczna, że nie będzie prowadzić wojen, że załagodzi konflikt między Wschodem a Zachodem i że będzie wyraźnie różniła się od poprzedniej" - powiedział dziennikarzom w Parlamencie Europejskim Ryszard Legutko.

Europoseł PiS ocenił, że odchodząca Komisja Europejska pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera była najgorszą w historii.

"Unia Europejska znalazła się w znacznie gorszej sytuacji (...) niż 5 lat wcześniej. Podstawowym warunkiem sukcesu nowej Komisji Europejskiej jest niepopełnianie tych błędów" - zaznaczył.

Szef grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wskazał również, że Prawo i Sprawiedliwość popiera Ursulę von der Leyen, która - jak ocenił - zachowuje się pragmatycznie.

Legutko - jak mówił - liczy, że współpraca von der Leyen z polskim władzami będzie układała się dobrze.

Równocześnie jednak zauważył, że nie można zapominać, że w Komisji Europejskiej pozostaje Frans Timmermans.

Rządowi PiS było z Holendrem, delikatnie mówiąc, nie po drodze. Timmermans wielokrotnie wyrażał w ostatnich latach wątpliwości co do stanu praworządności w naszym kraju.

"Jego kariera polityczna została zbudowana na tej walce w Unii Europejskiej. Będzie zajmował się klimatem i - jeśli dalej będzie prowadził wojnę z Europą Wschodnią - to będzie miał do tego doskonałe narzędzie. Docieramy do rzeczy absolutnie kluczowej, czyli energii. Jeśli w tej sprawie zostaną podjęte nieodpowiedzialne decyzje ze strony Komisji, to czeka nas bardzo trudny czas" - podsumował Ryszard Legutko.