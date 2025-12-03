Od kilku dni w rumuńskim Siedmiogrodzie, znanym również jako Transylwania, trwają intensywne poszukiwania 18-letniego George'a S. z Wielkiej Brytanii, który zaginął podczas samotnej wędrówki w okolicach słynnego zamku w Bran, uchodzącego za siedzibę Drakuli. Ostatni kontakt z nastolatkiem miał miejsce 23 listopada.

Zamek w Branie / Shutterstock

Młody Brytyjczyk zaginął

Jak pisze niemiecki "Bild", George S., 18-letni student z Wielkiej Brytanii, zaginął podczas samotnej wyprawy w rejonie Bran w Transylwanii. To właśnie tam znajduje się zamek, który dzięki powieści Brama Stokera uchodzi za siedzibę Drakuli (choć prawdopodobny pierwowzór tej postaci, Wład Palownik, nigdy w nim nie mieszkał).

Młody Brytyjczyk nie poinformował rodziny o swoich planach - jak zaznacza jego matka, cytowana przez brytyjski dziennik "Metro", chłopak opuścił uniwersytet bez uprzedzenia i wyruszył na samotną wędrówkę.

Poszukiwany George S. z Wielkiej Brytanii / Salvamont Brașov / Facebook

Ostatni sygnał - dramatyczny telefon z gór

Ostatni kontakt z George’em nastąpił 23 listopada, gdy, będąc na wysokości ponad 2000 metrów, zadzwonił pod numer alarmowy 112. Zdołał przekazać, że jest wyczerpany i wychłodzony, po czym połączenie zostało przerwane.

Na miejsce natychmiast wysłano ekipy ratunkowe. W okolicy, z której dzwonił nastolatek, odnaleziono jedynie jego plecak.

W akcję poszukiwawczą zaangażowano ratowników górskich, psy tropiące, a także śmigłowiec i drony z kamerami termowizyjnymi. Warunki są jednak bardzo trudne - miejscami śnieg sięga ponad dwóch metrów, a pogoda zmusza ekipy do częstych przerw.

Mimo to służby zapewniają, że nie ustają w wysiłkach, by odnaleźć zaginionego.

Bran - miejscowość z legendą

Bran, liczące niespełna 5 tysięcy mieszkańców, znane jest przede wszystkim z zamku, który stał się inspiracją dla powieści o Drakuli. Miejsce to przyciąga turystów z całego świata, jednak górskie szlaki wokół zamku bywają niebezpieczne, zwłaszcza zimą.

Poszukiwania George’a S. trwają. Służby apelują o ostrożność do wszystkich turystów wybierających się w rumuńskie góry, szczególnie w rejonie Bran.