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Władze stanu Katsina na północy Nigerii wszczęły śledztwo po tym, jak turystka oskarżyła 92-letniego emira miasta Daura o niewłaściwe zachowanie podczas jej wizyty w pałacu. Lokalne władze zapewniają, że traktują zarzuty „bardzo poważnie”. BBC informuje, że turystka jest Polką.

Do zajścia miało dojść 14 listopada, kiedy Polka odwiedziła pałac emira Umara Faruka Umara. Turystka, która przez miesiąc podróżowała po Nigerii, opublikowała na Instagramie nagranie, na którym widać, jak emir trzyma jej dłonie i kieruje je w stronę jej klatki piersiowej. Na filmie słychać, jak kobieta protestuje: „Emirze, nie może mnie pan dotykać”. Nagranie, wykonane przy pomocy inteligentnych okularów, szybko zyskało ogromną popularność w sieci, jednak wkrótce potem zniknęło z internetu.

Emir zawieszony, śledztwo trwa

W odpowiedzi na oskarżenia, emir został zawieszony w pełnieniu publicznych obowiązków. Gubernator stanu Katsina, Dikko Umar Radda, powołał specjalną komisję śledczą, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

W oficjalnym oświadczeniu władze wyraziły „głębokie ubolewanie i zaniepokojenie” całą sytuacją.

Sprawa wywołała burzliwą dyskusję zarówno w Nigerii, jak i poza jej granicami. Amnesty International zwróciła uwagę na falę gróźb, jakie po publikacji nagrania otrzymała polska turystka. Organizacja podkreśliła, że takie reakcje społeczne pokazują, dlaczego wiele przypadków przemocy seksualnej nie jest zgłaszanych.

Kim są emirowie w Nigerii?

Emirowie to wpływowi przywódcy religijni i społeczni w północnej Nigerii, gdzie większość mieszkańców wyznaje islam. Choć cieszą się ogromnym autorytetem, nie posiadają władzy konstytucyjnej i są zależni finansowo od władz regionalnych.

Skandal z udziałem emira Daura rzucił cień na całą instytucję i wywołał debatę o roli tradycyjnych przywódców w Nigerii.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa śledztwo i jakie konsekwencje poniesie emir, jeśli zarzuty się potwierdzą. Władze Nigerii zapewniają jednak, że sprawa zostanie dokładnie zbadana.