RMF24

W Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24 wicemarszałka Sejmu zapytamy, o jakie nowe nazwiska poszerzy się nowa inicjatywa Mateusza Morawieckiego. Kto wstąpi do nowego ugrupowania? Jaką rolę w nowym projekcie widzi dla siebie Marcin Horała?

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Czy Morawiecki ma szansę stworzyć silne ugrupowanie? A może jego inicjatywa podzieli los wcześniejszych projektów politycznych? Czy nazwisko byłego premiera w nazwie partii pomoże przyciągnąć wyborców? Kto znajdzie się na listach Rozwoju Plus? Czy Marcin Horała może liczyć na pierwsze miejsce w swoim okręgu? Kiedy spotka się z Mateuszem Morawieckim w sprawie przyszłych list wyborczych?

Porozmawiamy również o możliwej współpracy Rozwoju Plus z politykami spoza PiS. Czy nowy projekt jest otwarty na środowiska o różnych politycznych życiorysach? Czy możliwe jest porozumienie z Rafałem Brzoską, który również może szykować własną inicjatywę polityczną? A może Morawiecki będzie szukał sojuszników także w PSL?

Zapytamy także o gospodarcze plany rządu i przyszłość wielkich inwestycji. Jak zostaną rozdysponowane ostatnie środki z KPO? Czy budowa Portu Polska, czyli dawnego CPK, zakończy się zgodnie z zapowiadanym harmonogramem? Czy zagrożone są unijne dotacje i czy opóźnienia w przetargach mogą przesunąć termin uruchomienia lotniska?

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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