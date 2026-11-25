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Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w rozmowie z „New York Post” przyznał, że w razie potrzeby byłby gotowy ułaskawić szefa Nvidii Jensena Huanga, choć – jak podkreślił – nie widzi takiej potrzeby. Sprawa powrotu Huanga na stanowisko prezesa firmy wywołała burzę w amerykańskich mediach, a sam Trump przyznaje, że interweniował w tej sprawie, by zabezpieczyć interesy USA w wyścigu technologicznym.

W poniedziałek Nvidia oficjalnie poinformowała o przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko prezesa, zaledwie 11 dni po jego odejściu w atmosferze skandalu. Przypomnijmy, że powodem rezygnacji był romans Huanga z Alice Huang, menedżerką podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Chin oraz przemyt zaawansowanych układów Nvidii do Państwa Środka. Decyzja o powrocie Huanga została podjęta po wewnętrznym śledztwie, które – według prezydenta Trumpa – oczyściło go z zarzutów.

Szpiegowska gra wokół giganta AI. Nowe doniesienia o kochance byłego szefa Nvidii Alice Huang - bohaterka najsłynniejszego w ostatnich tygodniach romansu na świecie - przez ponad rok kontaktowała się z oficerem Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego (MBP) Chin. Takie są najnowsze ustalenia amerykańskiego wywiadu. W tym czasie…

Interwencja Trumpa

Donald Trump w rozmowie z „New York Post” przyznał, że nie zagłębiał się w szczegóły życia prywatnego Huanga. Szczerze mówiąc, nie zagłębiałem się w to. Zajmowałem się sprawą chipów, a nie sprawą seksu – powiedział prezydent. Trump podkreślił, że interweniował, by przywrócić Huanga na stanowisko, ponieważ wybór „niewłaściwej osoby” mógłby być bardzo niekorzystny dla kraju.

Pytany o możliwość ułaskawienia Huanga na wypadek ewentualnych zarzutów, Trump nie wykluczył takiego scenariusza, choć – jak zaznaczył – nie uważa, by było to konieczne. To zawsze jakaś możliwość, ale nie wydaje mi się, żeby było to potrzebne – stwierdził. Prezydent podkreślił, że sukces Nvidii jest kluczowy dla utrzymania przewagi USA w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Zeznania przed Kongresem i piąta poprawka

W przyszłym tygodniu Jensen Huang ma stanąć przed Kongresem. Trump wyraził przekonanie, że szef Nvidii nie powinien powoływać się na piątą poprawkę do Konstytucji, która pozwala odmówić składania zeznań mogących narazić na odpowiedzialność karną. Uważam, że ta historia ciekawi ludzi i powinien mówić prawdę – powiedział prezydent.

Choć śledztwo wewnętrzne oczyściło Huanga z zarzutów, prokurator generalny Todd Blanche poinformował, że resort sprawiedliwości „przygląda się” sprawie. Nie oznacza to jednak, że musi dojść do wszczęcia postępowania karnego. Sam Huang, według „Wall Street Journal”, przeprosił pracowników i zadeklarował udział w terapii.

Trump nie wykluczył także możliwości objęcia przez rząd USA udziałów w Nvidii, przypominając, że w ubiegłym roku Intel przekazał państwu 10 proc. swoich akcji.