Dwa rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95MS odbyły trwający ponad 9 godzin planowy lot nad morzami Barentsa, Norweskim i Północnym - poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Rosji.

Tupolewy Tu-95MS / /RUSSIAN LOOK/ Vadim Savitsky / PAP

Według niego, na poszczególnych etapach lotu bombowcom towarzyszyły norweskie myśliwce F-16.

Jak zaznaczył resort obrony, załogi lotnictwa strategicznego regularnie realizują loty nad międzynarodowymi wodami Arktyki, Bałtyku, Morza Czarnego i Oceanu Spokojnego, ściśle przestrzegając przy tym międzynarodowych przepisów o żegludze powietrznej i nie naruszając granic innych państw.



Tu-95MS (oznaczenie zachodnie Bear-H) to czterosilnikowy turbośmigłowy ciężki bombowiec z uzbrojeniem ofensywnym w postaci pocisków manewrujących.



W ubiegłym tygodniu Rosja poinformowała Norwegię, że zamierza w dniach od 14 do 17 sierpnia przeprowadzić ćwiczenia swych sił morskich i lotniczych w pobliżu północnej części norweskiego wybrzeża, z czym łączyć się będzie zamknięcie czterech akwenów.



Według norweskiego ministerstwa obrony, wpisuje się to w obecną tendencję zwiększania przez Rosję częstotliwości tego rodzaju przedsięwzięć wojskowych i przemieszczania ich coraz bardziej na zachód.